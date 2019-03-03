Леонид Слуцкий: "Дауда рвался на поле, как Кепа, но я схватил его"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча 24-го тура чемпионата Голландии с НАК (4:1) подвел итоги встречи. Также российский специалсит оценил эпизод с нападающим команды Даудой Мохаммедом, который был заменен на 33-й минуте.

– У Дауды сотрясение, он в больнице. Скоро узнаем подробности, – цитирует Слуцкого NOS. – Он правда хотел вернуться на поле, просил меня об этом, рвался. Однако врач запретил, поэтому провели замену.

Ситуация с Даудой похожа на то, что произошло с Кепой. Но его было легко остановить. Я схватил его на бровке, и он уже не мог ничего сделать. Все-таки 100 кг и 60 кг. Конечно, я его остановил.

Первый тайм мы провели кошмарно. Очень медленно играли, как будто мы команда ветеранов. В перерыве я сказал, что мы так не выиграем.

Во втором тайме я увидел совершенно другую команду. Мы действовали агрессивно, темп стал выше, появился контроль над игрой. Первый тайм хотел бы стереть из памяти.