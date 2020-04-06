Рюштю выписан из больницы. Из-за коронавируса состояние легенды Турции было критическим

Бывшего вратаря сборной Турции Рюштю Речбера, госпитализированного из-за коронавируса, выписали из больницы, сообщает CNN Turk.

О госпитализации 46-летнего Речбера стало известно в конце марта, причем за время нахождения в больнице его состояние становилось критическим, но позже он пошел на поправку.

Рюштю — рекордсмен сборной Турции по количеству матчей (120). Он завоевал бронзовые медали на ЧМ-2002 и Евро-2008. В его карьере были «Бешикташ», «Фенербахче», «Барселона» и «Антальяспор».

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249. По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. По этой причине отменены практически все соревнования, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.

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