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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Кураньи пожелал Рибери удачи в новом клубе

20 августа 2019, 14:17
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Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи пожелал в Instagram удачи полузащитнику Франку Рибери.

— Готовлюсь к новому вызову, — подписал Рибери свою фотографию.

— Удачи, Франк — написал Кураньи.

Как сообщалось ранее, Рибери подпишет с итальянским клубом двухлетний контракт, ему осталось только пройти медицинское обследование и официально объявить о переходе.

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