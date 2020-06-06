«Крузейру» расторг контракт с Робинью
6 июня 2020, 02:48
«Крузейру» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Робинью. 32-летний бразилец стал свободным агентом.
Как отмечается в пресс-релизе, решение было принято исключительно по финансовым аспектам после анализа ситуации внутри клуба. Также контракт был расторгнут с Эдилсоном.
NOTA OFICIAL — ROBINHO E EDILSON— Cruzeiro Esporte Clube (de ?) (@Cruzeiro) June 5, 2020
Confira em: https://t.co/QmaZcTohV9 pic.twitter.com/4ZSo0uYVBp
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