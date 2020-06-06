«Крузейру» расторг контракт с Робинью

«Крузейру» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Робинью. 32-летний бразилец стал свободным агентом.

Как отмечается в пресс-релизе, решение было принято исключительно по финансовым аспектам после анализа ситуации внутри клуба. Также контракт был расторгнут с Эдилсоном.