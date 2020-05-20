«Крузейру» наказали снятием 6 очков из-за аренды экс-игрока «Арсенала»

«Крузейру» начнет новый сезон в Бразилии с отрицательным показателем очков. ФИФА признал клуб виновным по делу о неоплаченной задолженности в 5 миллионов долларов клубу «Аль-Вахда» за аренду полузащитника Денилсона в 2016 году. Наказанием стало снятие 6 очков.

Если «Крузейру» в течение 5 месяцев не погасит задолженность, то наказание может стать суровее, вплоть до понижения в статусе.

Напомним, Денилсон с 2008 по 2013 год являлся игроком лондонского «Арсенала». За «канониров» бразилец сыграл 96 матчей и забил 9 голов.