«Крузейру» наказали снятием 6 очков из-за аренды экс-игрока «Арсенала»
05:13
«Крузейру» начнет новый сезон в Бразилии с отрицательным показателем очков. ФИФА признал клуб виновным по делу о неоплаченной задолженности в 5 миллионов долларов клубу «Аль-Вахда» за аренду полузащитника Денилсона в 2016 году. Наказанием стало снятие 6 очков.
Если «Крузейру» в течение 5 месяцев не погасит задолженность, то наказание может стать суровее, вплоть до понижения в статусе.
Напомним, Денилсон с 2008 по 2013 год являлся игроком лондонского «Арсенала». За «канониров» бразилец сыграл 96 матчей и забил 9 голов.
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