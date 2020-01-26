Креспо возглавил клуб «Дефенса и Хустисия»

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо «Дефенса и Хустисия», выступающий в высшем дивизионе чемпионата Аргентины, информирует пресс-служба клуба. Подробности соглашения с 44-летним специалистом не сообщаются.

«Дефенса и Хустисия» занимает 16-е место в чемпионате Аргентины.

?В сентябре прошлого года Креспо был уволен с поста главного тренера аргентинского «Банфилда», который он возглавлял с декабря 2018 года.