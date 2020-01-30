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Кононов назван кандидатом на пост главного тренера сборной Азербайджана

08:49
Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Краснодара» и «Спартака» Олег Кононов включен в число кандидатов на пост рулевого сборной Азербайджана, сообщает Azerisport. В ходе вчерашнего брифинга исполнительный вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов сообщил о расширенном списке из 32-х претендентов на должность.

Сам Кононов, впрочем, дал понять, что он не в курсе ситуации.

— Ничего об этом не знаю. Спасибо за информацию. Извините, интервью не даю, — сказал специалист.

По информации «СЭ», Кононов — основной претендент на пост главного тренера «Риги», однако переговоры с клубом из Латвии затягиваются.

Последним местом работы Кононова был «Спартак», который он покинул в конце сентября. Предыдущим главным тренером азербайджанской сборной был хорват Никола Юрчевич.

Дополнительная информация

https://www.azerisport.com/football/20200129150052978.html

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