Кононов и ФК «Рига»: вопрос должен решиться на этой неделе

По информации «СЭ», на этой неделе Олег Кононов с высокой долей вероятности возглавит ФК «Рига».

Не исключено, что назначение 53-летнего специалиста произойдет во вторник-среду. В минувшем сезоне рижане стали чемпионами Латвии.

Последним местом работы Кононова был «Спартак», который он покинул в сентябре прошлого года после домашнего поражения от «Оренбурга».

Клуб — чемпион, владелец — российский бизнесмен. Куда может уехать Кононов