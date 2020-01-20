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Кононов и ФК «Рига»: вопрос должен решиться на этой неделе

20 января 2020, 21:00
Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», на этой неделе Олег Кононов с высокой долей вероятности возглавит ФК «Рига».

Не исключено, что назначение 53-летнего специалиста произойдет во вторник-среду. В минувшем сезоне рижане стали чемпионами Латвии.

Последним местом работы Кононова был «Спартак», который он покинул в сентябре прошлого года после домашнего поражения от «Оренбурга».

Клуб — чемпион, владелец — российский бизнесмен. Куда может уехать Кононов

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