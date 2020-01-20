Кононов и ФК «Рига»: вопрос должен решиться на этой неделе
20 января 2020, 21:00
По информации «СЭ», на этой неделе Олег Кононов с высокой долей вероятности возглавит ФК «Рига».
Не исключено, что назначение 53-летнего специалиста произойдет во вторник-среду. В минувшем сезоне рижане стали чемпионами Латвии.
Последним местом работы Кононова был «Спартак», который он покинул в сентябре прошлого года после домашнего поражения от «Оренбурга».
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