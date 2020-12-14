Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Колосков отреагировал на решение признать Яшина лучшим вратарем в истории

14 декабря 2020, 19:04
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение признать Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола.

Издание France Football признало советского голкипера лучшим в своем амплуа. Яшин вошел в символическую сборную «Золотого мяча». Лучшим на своей позиции его признала комиссия из 140 журналистов.

— Для меня это никакая не новость, — сказал Колосков. — Лев Иванович неоднократно побеждал во всяких опросах и голосованиях. Всегда оказывалось, что Яшин — вратарь номер один на все времена. Это еще одно подтверждение, данное звание закреплено за Яшиным навсегда.

(Владимир Пушкарев)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир