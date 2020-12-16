Коллина назван лучшим арбитром в истории по версии France Football
17:25
Издание France Football назвало Пьерлуиджи Коллину лучшим арбитром в истории. Итальянец начал судейскую карьеру в 1977 году, а завершил в 2005-м. Ему довелось судить 240 матчей серии A и 109 международных игр, включая финал чемпионата мира-2002 Германия — Бразилия (0:2).
«Когда речь заходит об арбитрах, его имя приходит первым на ум. Коллина вошел в историю футбола», — говорится в комментарии France Football.
В 2011 году Коллина был включен в Зал славы итальянского футбола. С 2010 по 2012-й работал куратором судейства в Федерации футбола Украины, а с января 2017 года возглавляет департамент судейства ФИФА.
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