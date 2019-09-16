Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Клуб Марадоны проиграл в дебютном матче аргентинца

16 сентября 2019, 00:31
Теги:

«Химнасия и Эсгрима», которую возглавил бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, в первом матче под руководством специалиста проиграла «Расингу» — 1:2.

После 6 туров новая команда Марадоны занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 1 очко.

Последним местом работы Марадоны был клуб второй мексиканской лиги «Дорадос» — его тренер покинул в июне 2019 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир