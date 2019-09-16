Клуб Марадоны проиграл в дебютном матче аргентинца

«Химнасия и Эсгрима», которую возглавил бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, в первом матче под руководством специалиста проиграла «Расингу» — 1:2.

После 6 туров новая команда Марадоны занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 1 очко.

Последним местом работы Марадоны был клуб второй мексиканской лиги «Дорадос» — его тренер покинул в июне 2019 года.