Немецкий специалист Юрген Клинсманн получил от Федерации футбола США более 3,3 миллиона долларов, сообщает АР со ссылкой на налоговую декларацию организации. Клинсманн возглавил сборную США в 2011 году, а в декабре 2013-го его контракт был продлен на пять лет. Он был уволен в ноябре 2016 года. По данным источника, контракт Клинсманна обошелся федерации в 3,354 миллиона долларов.

Сменивший Клинсманна на посту тренера Брюс Арена, которого уволили в октябре 2017 года, подписал контракт на 900 тысяч долларов в год. А оклад временного тренера Дэйва Сэрачана, который проработал с командой год, составил 223 тысячи долларов.