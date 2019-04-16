Кейруш пожаловался в ФИФА на сборную Ирана

Известный португальский специалист Карлуш Кейруш подал жалобу в ФИФА на невыплату зарплаты за несколько месяцев его работы со сборной Ирана. 66-летний тренер возглавлял иранскую сборную с 2011 года до января 2019-го. Он вывел Иран на чемпионат мира 2018 года, после чего контракт с ним был продлен. Именно за полгода после ЧМ-2018 Кейрушу так и не выплатили зарплату.

– К сожалению, у Кейруша не было другого выбора, кроме как попросить своих адвокатов подать жалобу в юридическую службу ФИФА, – приводит AFP слова представителя Кейруша.

Кейруш требует от Ирана не только долга по зарплате, но и компенсацию.