Кенни сменил Маккартни на посту главного тренера сборной Ирландии

Стивен Кенни стал главным тренером сборной Ирландии вместо Мика Маккартни, сообщает Sky Sports.

Контракт Маккарти действовал до 31 июля, окончания Евро-2020, а Кенни должен был покинуть свой пост главного тренера ирландской команды U-21 1 августа этого года.

— Это была трудная ситуация для ассоциации — и для Мика и Стивена в частности — после пандемии коронавируса и того влияния, которое она оказала на футбольный календарь, — отметил временно исполняющий обязанности генерального директора Ассоциации футбола Ирландии. — От имени президента Джерри Макэнэни, совета директоров ФАИ и от себя лично я хочу поблагодарить обоих тренеров за их профессионализм и понимание в их отношениях с ассоциацией в этих беспрецедентных обстоятельствах. Это особые времена в ирландской жизни, и Мик принял это во внимание, согласившись досрочно покинуть свой пост.

От имени ФАИ я хочу выразить нашу благодарность Мику за его службу и преданность нашей национальной команде на протяжении всей его карьеры и особенно во время его второго срока работы в качестве главного тренера сборной Ирландии. Мы желаем Мику и его помощникам всего хорошего и благодарим их всех за их тяжелую работу в этой кампании чемпионата Европы.