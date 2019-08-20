Касильяс в декабре пройдет тесты, чтобы попытаться вернуться в игру

Вратарь «Порту» Икер Касильяс еще рассчитывает вернуться на поле. Как сообщает A Bola, 38-летний испанец в декабре проведет серию медицинских и физических тестов, чтобы определить, сможет ли он снова играть за «Порту» после перенесенного в мае инфаркта.

Касильяс не объявлял о завершении карьеры и с июля приступил к тренировкам. А «Порту» включил его в заявку на сезон, но пока речи не идет об участии испанца в играх.