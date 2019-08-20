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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Касильяс в декабре пройдет тесты, чтобы попытаться вернуться в игру

20 августа 2019, 14:19
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс еще рассчитывает вернуться на поле. Как сообщает A Bola, 38-летний испанец в декабре проведет серию медицинских и физических тестов, чтобы определить, сможет ли он снова играть за «Порту» после перенесенного в мае инфаркта.

Касильяс не объявлял о завершении карьеры и с июля приступил к тренировкам. А «Порту» включил его в заявку на сезон, но пока речи не идет об участии испанца в играх.

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