Касильяс начал подготовку к новому сезону вместе с "Порту"

Испанский вратарь Икер Касильяс приступил к подготовке к новому сезону вместе с "Порту", информирует As. Футболист прошел медицинское обследование вместе с командой.

Напомним, что 1 мая на тренировке голкипер перенес инфракт и проходит курс лечения. Сам игрок ранее заявил, что еще не решил, стоит ли ему продолжать карьеру. Руководство "Порту" готово предложить вратарю аминистративную должность в клубе, если футболист примет решение завершить игровую карьеру.

В составе сборной Испании Икер Касильяс стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Выступая за "Реал", голкипер 5 раз побеждал в чемпионате, дважды в Кубке Испании и трижды в Лиге чемпионов. В сезоне 2017/18 стал чемпионом Португалии в составе "Порту".