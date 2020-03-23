Карпин снялся в совместном ролике с Месси, Буффоном и другими звездами футбола

ФИФА и ВОЗ выпустили видео, посвященное профилактике коронавируса. Звезды мужского и женского футбола дают советы по личной гигиене.

В кампании принял участие в числе прочих и бывший полузащитник сборной России, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Помимо него, в роликах снялись экс-капитан «Анжи» Самюэль Это'О (Камерун), а также Сами Аль-Джабер (Саудовская Аравия), Алиссон (Бразилия), Эмре Белезоглу (Турция), Джаред Боргетти (Мексика), Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Сунил Чхетри (Индия), Юри Джоркаефф (Франция), Хань Дуань (Китай), Радамель Фалькао (Колумбия), Лаура Жоржес (Франция), Мирослав Клозе (Германия), Филипп Лам (Германия), Гари Линекер (Англия), Карли Ллойд (США), Лионель Месси (Аргентина), Мидо (Египет), Майкл Оуэн (Англия), Пак Джи Сун (Корея), Карлес Пуйоль (Испания), Селия Шашич (Германия), Асако Такакура (Япония), Хави (Испания).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется