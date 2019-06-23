Канчельскис покинул пост главного тренера "Навбахора"

Российский специалист Андрей Канчельскис из-за неудовлетворительных результатов покинул пост главного тренера узбекистанского "Навбахора", информирует официальный сайт клуба.
Команда четыре раза подряд сыграла вничью и занимает и занимает четвертое место в турнирной таблице.
50-летний российский специалист возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года. В прошлом сезоне под руководством Канчельскиса ком анда завоевала бронзовые медали чемпионата Узбекистана.
Канчельскис истеъфога чиқарилди Хабарингиз бор, жамоамиз сўнгги 4та тур баҳсида дуранг натижани қайд этганди. “Лочинлар” ўз майдонида “Металлург” (0:0) ва “Андижон” (1:1) клубларига қарши кечган ўйинларда дурангга имзо чекиш билан бирга, Олмалиқда АГМК (1:1) билан бўлган учрашувда ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда ўз дарвозаларидан тўп ўтказиб юбориб, тайёр ғалабани қўлдан бой беришганди. Бу эса жорий мавсумда ўз олдига юксак мақсадларни қўйган жамоага ярашмас, шунингдек, клуб раҳбариятини ҳам қониқтирмасди, албатта. Натижада бугун “Навбаҳор” бош мураббийи Андрей Канчельскис ҳамда ёрдамчи мураббий Алексей Беленков истеъфога чиқарилишди. “Лочинлар”га ким бош мураббий бўлиши ҳозирча номаълум. Бу ҳақда клубимиз расмий сайти орқали кейинроқ батафсил маълумот берамиз. “Навбаҳор” ПФК матбуот хизмати.