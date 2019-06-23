Канчельскис покинул пост главного тренера "Навбахора"

Российский специалист Андрей Канчельскис из-за неудовлетворительных результатов покинул пост главного тренера узбекистанского "Навбахора", информирует официальный сайт клуба.

Команда четыре раза подряд сыграла вничью и занимает и занимает четвертое место в турнирной таблице.

50-летний российский специалист возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года. В прошлом сезоне под руководством Канчельскиса ком анда завоевала бронзовые медали чемпионата Узбекистана.