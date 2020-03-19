Игита оригинально посоветовал фанатам оставаться дома. Он точно знает, что говорит

Бывший вратарь сборной Колумбии Рене Игита оригинально порекомендовал подписчикам не выходить без надобности из дома из-за эпидемии коронавируса. Голкипер опубликовал свое фото с матча 1/8 финала чемпионата мира-1990 против Камеруна, подписав его «если говорят, что не надо выходить, не выходи!!»

Hoy me han mandado mucho esta imagen ...,si est? foto sirve para tomar CONCIENCIA tambi?n la voy a utilizar ... primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas ... pic.twitter.com/j6rvTIRcEg — Rene Higuita (@higuitarene) March 19, 2020

В дополнительное время при счете 0:0 Игита вышел далеко из ворот, потерял мяч в противоборстве с 38-летним Роже Милла. Камерун открыл счет, через 3 минуты Милла провел второй мяч. Колумбийцы отыграли один гол, но все равно уступили — 1:2.

Сборную Камеруна на ЧМ-1990 возглавлял советский тренер Валерий Непомнящий.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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