Ибрагимович стал рекордсменом «Гэлакси» по голам в регулярном сезоне

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович установил рекорд клуба по голам в MLS в течение сезона. В матче против «Спортинг Канзас-Сити» (7:2) швед сделал хет-трик.

На счету Ибрагимовича стало 26 голов в 25 играх. Рекорд принадлежал Карлосу Руису, который в 2002 году отличился 24 раза в составе «Гэлакси».

Ибрагимович может улучшить свой рекорд — лос-анджелесскому клубу предстоит провести еще четыре игры в регулярке.