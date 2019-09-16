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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Ибрагимович стал рекордсменом «Гэлакси» по голам в регулярном сезоне

16 сентября 2019, 10:37

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович установил рекорд клуба по голам в MLS в течение сезона. В матче против «Спортинг Канзас-Сити» (7:2) швед сделал хет-трик.

На счету Ибрагимовича стало 26 голов в 25 играх. Рекорд принадлежал Карлосу Руису, который в 2002 году отличился 24 раза в составе «Гэлакси».

Ибрагимович может улучшить свой рекорд — лос-анджелесскому клубу предстоит провести еще четыре игры в регулярке.

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