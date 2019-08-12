Хонда и Маркизио включены в сборную свободных агентов

Авторитетное издание Goal опубликовало две символические сборные свободных агентов. В одну из них вошел бывший футболист ЦСКА Кейсуке Хонда. 33-летний японец остается без клуба после истечения срока соглашения с австралийским "Мельбурн Виктори". Цвета ЦСКА он защищал с 2010 по 2014 год.

В другую команду попал Клаудио Маркизио. Итальянский хавбек летом покинул "Зенит", за который успел провести 15 матчей и забить 2 мяча в сезоне-2018/19.

Полностью две сборных свободных агентов выглядят следующим образом:

Первая команда: Форм - Лихтштайнер, Касерес, Этчейта, Коэнтрау - Маркизио, Ледли, Бертолаччи - Бен Арфа, Старридж, Маркович.

Вторая команда: Богдан - Абате, Уильямс, Кабул, Олссон - Гуарин, Каттермол, Кабай - Хонда, Балотелли, Рибери.