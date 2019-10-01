Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Херардо Мартино: «Однажды MLS станет такой же значимой, как НБА»

1 октября 2019, 19:38

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино вспомнил о своей работе в MLS во главе «Атланты». Специалист руководил командой с конца 2016 по 2019 год. По его мнению, MLS имеет большой потенциал.

— В «Атланте» я чувствовал себя мальчиком, играющим в видеоигры, — цитирует AS Мартино. — Мы строили команду из ничего. К счастью, все сработало.

MLS уже рассматривается как трамплин в Европу. Однажды она станет такой же значимой, как НБА.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир