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Хавбек «Бенфики» приостановил карьеру из-за проблем с глазами

13 февраля 2020, 04:53

Полузащитник «Бенфики» Габриэл Пирес вынужден был приостановить карьеру на неопределенное время из-за проблем с глазами, вызванных проблемами с мозговыми нервами, сообщает пресс-служба клуба. Игрок будет находиться под наблюдением врачей и регулярно проходить обследования.

Отмечается, что Габриэл также будет продолжать ежедневно работать над своей физической формой и совершать тренировки, которые сочтет целесообразными.

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