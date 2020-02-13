Хавбек «Бенфики» приостановил карьеру из-за проблем с глазами
13 февраля 2020, 04:53
Полузащитник «Бенфики» Габриэл Пирес вынужден был приостановить карьеру на неопределенное время из-за проблем с глазами, вызванных проблемами с мозговыми нервами, сообщает пресс-служба клуба. Игрок будет находиться под наблюдением врачей и регулярно проходить обследования.
Отмечается, что Габриэл также будет продолжать ежедневно работать над своей физической формой и совершать тренировки, которые сочтет целесообразными.
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