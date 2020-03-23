Халк женился на племяннице бывшей жены

Бывший нападающий «Зенита» Халк, вероятно, женился во второй раз, сообщает The Sun. 33-летний форвард «Шанхай Шанган» вступил в брак с 31-летней Камилой Анжело, племянницей бывшей жены Ирэн, на которой Халк был женат 12 лет.

Официально о браке не было объявлено, однако в соцсетях Халк изменил свой семейный статус на «женат», а пара была замечена на совместном фото с обручальными кольцами.

Халк и Камилла встречаются с октября прошлого года. По версии газеты Infobae, поженились они из-за того, что Камиле нужна была виза для нахождения в Китае.

Официально Халк развелся в декабре 2019 года. От 12-летнего брака с Ирэн Анжело у Халка трое детей — Иэн, Тиаго и Алиса.