Глава УЕФА раскритиковал премьер-министра Великобритании

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который упрекнул организацию в отсутствии борьбы с расизмом.

- Когда политик, который называет женщин в парандже почтовыми ящиками, публично заявляет, что осуждает УЕФА, вы будете отвечать на это? — приводит слова Чеферина The Mirror. - Вы верите, что это искренне?

Ситуация в Европе становится все более напряженной. Когда вы видите высокопоставленных политиков, премьер-министров, президентов, которые являются расистами, которые были сексистами, вы понимаете, что что-то не так.

Ранее Джонсон назвал мерзким расизмом поведение болельщиков сборной Болгарии в матче с Англией и потребовал УЕФА разобраться.