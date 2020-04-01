Футбольный сезон в Таджикистане стартует в субботу, 4 апреля

Федерация футбола Таджикистана опубликовала календарь игр первого круга чемпионата страны по футболу. 29-й по счету чемпионат Таджикистана должен стартовать в ближайшее воскресенье, 5 апреля. Турнир пройдет в три круга с участием десяти клубов. А накануне, 4 апреля, состоится матч за суперкубок страны, в котором встретятся «Истиклол» и «Худжанд».

Также Федерация футбола Таджикистана отметила, что клубы высшего дивизиона заявили для участия в предстоящем чемпионате 42 легионера.

Отметим, что случаев заражения коронавирусом в Таджикистане не зафиксировано. Из-за пандемии коронавируса почти во всем мире остановлены спортивные мероприятия. Национальный чемпионат по футболу продолжается в Белоруссии.

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