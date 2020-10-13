Футболисты избили одноклубника до смерти из-за пропущенного гола

В субботу, 10 октября, в Уганде одноклубники избили до смерти партнера по команде Черчилля Оваси из-за пропущенного гола, сообщает Daily Monitor.

В товарищеском матче 22-летний Оваси сделал результативную ошибку, из-за чего партнеры по команде сразу же набросились на него. Во время встречи драку удалось предовратить, однако инцидент на этом не был исчерпан.

После игры случилась еще одна потасовка. Оваси столкнул партнера по команде с велосипеда за то, что тот его оскорблял. Завязалась еще одна драка, и Черчилля избили до смерти. От полученных травм футболист скончался.

Как сообщает полицейский Джими Окема, оба виновника установлены и задержаны. Начинается судебный процесс, по итогам которого им будет вынесено наказание.