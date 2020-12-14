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France Football назвал вторую и третью команды мечты. Блохин в них не попал

14 декабря 2020, 20:55
Команда мечты France Football, второй состав. Фото France Football
Команда мечты France Football, второй состав. Фото France Football

Издание France Football назвало второй и третий составы символической сборной «Золотого мяча» из лучших футболистов в истории футбола. Ранее стала известна первая команда, место в ее воротах занял советский голкипер Лев Яшин.

Команда мечты France Football.Яшин, Месси, Роналдо, Роналду, Пеле, Марадона — в команде мечты France Football

Помимо Яшина, из советских игроков в число номинантов вошел Олег Блохин на позиции левого нападающего. Однако он не попал ни в одну из трех команд: в первой сборной его позицию занял Криштиану Роналду, во второй — Роналдиньо, в третьей — Тьерри Анри.

Вторая команда: Джанлуиджи Буффон (Италия) — Карлос Алберту (Бразилия), Франко Барези (Италия), Роберто Карлос (Бразилия) — Зинедин Зидан (Франция), Андреа Пирло (Италия), Франк Райкард (Голландия), Альфредо ди Стефано (Испания) — Гарринча (Бразилия), Йохан Кройф (Голландия), Роналдинью (Бразилия).

Третья команда: Мануэль Нойер (Германия), Филипп Лам (Германия), Серхио Рамос (Испания), Пауль Брайтнер (ФРГ) — Мишель Платини (Франция), Йохан Нескенс (Голландия), Диди (Бразилия), Андрес Иньеста (Испания) — Джордж Бест (Северная Ирландия), Марко ван Бастен (Голландия), Тьерри Анри (Франция).

В опросе принимали участие 140 журналистов из ведущих мировых изданий.

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