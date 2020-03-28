Форлан зовет Кавани в «Бока Хуниорс»

Экс-игрок сборной Уругвая Диего Форлан считает, что «Бока Хуниорс» отлично подойдет нападающему Эдинсону Кавани. У форварда «ПСЖ» в июле заканчивается контракт, и игрок может на правах свободного агента перейти в другой клуб.

— Я могу себе представить Форлана в майке «Бока Хуниорс», — цитирует Ole Форлана. — Это отличная команда, впрочем, как и «Ривер Плейт». Клуб всегда борется за победы в Аргентине и Кубке Либертадорес. Если Кавани смотрит на профессиональную сторону, а не на экономическую, для него это будет большой вызов.