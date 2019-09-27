ФИФА выступила с заявлением после фальсификаций в пользу Месси

ФИФА на своем официальном сайте выступила с заявлением касаемо премии лучшему игроку года, которую получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Ранее появились сообщения о том, что несколько голосов были сфальсифицированы в пользу аргентинского форварда.

— ФИФА была разочарована сообщениями в СМИ, которые ставят под сомнение честность процесса голосования премии The Best, — говорится в сообщении. — Они несправедливы и вводят в заблуждение. Процедура голосования контролируется независимым наблюдателем, а именно швейцарской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

ФИФА и PwC соблюдают все правила распределения голосов и отвечают соответствующим стандартным процедурам контроля. Основываясь на этом, ФИФА попросила все национальные ассоциации предоставить свои формы голосования как в электронном, так и в письменном виде.

Бумажные документы должны быть подписаны ответственными лицами из ассоциации, а также голосующими. Поэтому для того, чтобы голос был действительным, он должен иметь подписи и печать федерации.

Как ФИФА, так независимый наблюдатель могут продемонстрировать, что все голоса, поданные по правилам и в свое время, были учтены. Нет никаких сомнений в подлинности результата.

В случае, если будет зафиксировано нарушение данного процесса, даже если это и не повлияло на итоги голосования, то ФИФА проведет расследование и применит санкции.

Я не голосовал за Месси". ФИФА обвиняют в фальсификации