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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

ФИФА дисквалифицировала экс-генсека Федерации футбола Афганистана

11 октября 2019, 13:36

ФИФА отстранила бывшего генерального секретаря Федерации футбола Афганистана (AFF) Саеда Агазаду от любой футбольной деятельности на пять лет, информирует сайт организации. Его признали виновным в нарушении этического кодекса.

В период с 2013 по 2018 год, когда Агазада являлся генсеком AFF, от афганистанских футболисток поступали жалобы на занимавшего ранее пост главы AFF Керамудина Карима. Они овиняли его в домогательствах.

ФИФА установила, что Агазада знал о нарушениях и должен был сообщить о них.

Также он оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков.

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