Фернандо Торрес попробовал себя в бейсболе. Видео

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес принял участие в матче чемпионата Японии по бейсболу. 35-летний испанец, выступающий за "Саган Тосу", сделал символический бросок перед игрой между командами "Фукуока" и "Ракутен".

- Бейсбол - непопулярный вид спорта в Испании, - отметил Торрес после броска. - У меня не было никакого бейсбольного опыта. Конечно, я попрактиковался перед матчем, но игроки сказали, что мне нужно больше работать (улыбается). Рад, что меня пригласили на этот замечательный стадион с великолепной атмосферой и большим количеством фанатов. Спасибо за эту возможность.