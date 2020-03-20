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Феллаини встретили в Китае при полной защите от коронавируса. Видео

20 марта 2020, 16:27

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини вернулся в Китай. По прилету его встретили люди в защитных костюмах и сразу померили температуру.

Теперь 32-летнему бельгийцу предстоит пройти двухнедельный карантин, прежде чем вернуться в команду, которая возобновила тренировки.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 246 275 человек. Умерших — 10 038, выздоровевших — 86 036. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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