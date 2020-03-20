Феллаини встретили в Китае при полной защите от коронавируса. Видео
20 марта 2020, 16:27
Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини вернулся в Китай. По прилету его встретили люди в защитных костюмах и сразу померили температуру.
Теперь 32-летнему бельгийцу предстоит пройти двухнедельный карантин, прежде чем вернуться в команду, которая возобновила тренировки.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 246 275 человек. Умерших — 10 038, выздоровевших — 86 036. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.
Marouane Fellaini getting a warm «welcome' back to China (video from PP Sports) #coronavirus pic.twitter.com/DH9cMLA6UU— Peter Stebbings* (@pstebbings) March 20, 2020
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020