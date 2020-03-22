Феллаини подтвердил заражение коронавирусом

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини подтвердил, что заражен коронавирусом. Ранее сообщалось, что бельгиец прилетел в Китай, в аэропорту его встретили люди в защитных костюмах и сразу измерили температуру. Феллаини стал первым игроком чемпионата Китая, у которого обнаружена эта инфекция.

«Дорогие друзья, я прошел тест на коронавирус, и он оказался положительным. Спасибо фанатам, медицинскому штабу и клубу за заботу и внимание. Я буду следовать лечению и надеюсь вернуться в строй как можно скорее. Пожалуйста, берегите себя», — написал Феллаини в Twitter.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

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