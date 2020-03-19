Федор Кудряшов: «Яховичу в Турции не хватает самарских раков»

Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов рассказал о своих партнерах по команде — чемпионе мира Лукасе Подольски и бывших легионерах РПЛ — Адисе Яховиче, Шарлесе и Делвине Ндинга.

— Лукасу Подольски уже 34. Годы берут свое?

— Да бросьте. Лукас в порядке. К марту набрал форму, уже три матча подряд играет без замен. Игрок классный, с колоссальным опытом. Одним присутствием на поле вселяет в ребят уверенность.

— Общаетесь?

— Да, парень приятный, компанейский. Рассказывал о методике Йоахима Лева, о том, как в сборной Германии выстроен тренировочный процесс, подготовка к играм. Я сравнивал с нашей сборной — многое совпадает. Но углубляться в детали не будем.

— В «Антальяспоре» хватает ребят, поигравших в РПЛ.

— Трое. Яхович был в «Крыльях», а Шарлес и Ндинга — в «Локомотиве».

— Кто из них лучше освоил русский?

— Шарлес и Ндинга вообще не по этой части. А Яхович говорит прекрасно. Он из Македонии, язык похож. К тому же до Самары, где провел два сезона, отыграл год в Полтаве.

— Самару вспоминает?

— Особенно раков. «Жигулевское», которое варят там, тоже оценил. Но чаще слышу: «Федя, как же скучаю по ракам!» Кстати, отметился в России и Тамер Туна, наш главный тренер. В 2005-м играл за «Терек». Даже понимает чуть-чуть по-русски. (Александр Кружков)