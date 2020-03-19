Федор Кудряшов: «Рукопожатия отменили»

Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов описал обстановку в своей команде в условиях борьбы с коронавирусом.

— В вашем клубе усилен медицинский контроль?

— Каждый день мерить температуру не заставляют, но везде появился антисептик, которым пользуемся постоянно. Отменили рукопожатия, избегаем мест скопления людей. Впрочем, куда ходить-то? Кафе и рестораны закрыты. Хотя в Анталье нет подтвержденных случаев коронавируса.

— На днях футболисты «Спартака» прошли тестирование на новый вирус. У вас тоже было?

— Нет. Но если будет — не удивлюсь. Пока у нас все спокойно.

— В Анталье туалетную бумагу килограммами не скупают?

— Ну что вы! Вчера заезжал в магазин за продуктами — на полках все, что хочешь, никакого ажиотажа. Но я видел, что творится в других странах. Да и Москву коснулось. Просто не укладывается в голове.

— Народ близок к панике.

— Я — нет. Понятно, нельзя пускать все на самотек. Нужно соблюдать меры предосторожности, правила гигиены и так далее. Но паниковать-то зачем? Это никогда ни к чему хорошему не приводило. (Александр Кружков)

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