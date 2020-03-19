Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов подчеркнул, что не жалеет о переходе в турецкий клуб. Первую половину сезона он провел в «Сочи», а в «Антальяспор» перебрался зимой.

— Контракт с «Антальяспором» у вас до лета 2021-го?

— Да.

— В декабре не смущало, что идете в команду, которая болтается в зоне вылета?

— Начнем с того, что я уходил из команды, которая была на последнем месте в РПЛ. А руководители «Антальяспора» заверили, что клуб ждет серьезное усиление, в следующем сезоне будет поставлена задача бороться за высокие места. Это подкупило. Думаю, с выбором я не ошибся. Единственный минус — с семьей вижусь редко.

— Еще зимой куда-то звали?

— Нет.

— Удивительно.

— Почему? В России возрастному игроку найти команду непросто. У меня даже летом не было предложений, хотя отыграл неплохо за «Истанбул» и сборную. Что уж говорить о зиме, когда провел в «Сочи» не самый удачный отрезок.

— Объясните, почему клуб не продал вас в Турцию, а расторг контракт?

— Я хотел утрясти вопросы с трансфером как можно быстрее. Тут наши желания с руководством «Сочи», видимо, совпадали. Они решили, что могу уйти бесплатно. Чтобы не было дополнительных переговоров. Вот и сошлись на расторжении по обоюдному согласию. Этот вариант устроил всех. (Александр Кружков)