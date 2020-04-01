Фанаты «Немана» призвали людей не ходить на футбол и приостановить чемпионат Белоруссии

Активные фанаты «Немана» выступили с обращением ко всем белорусским болельщикам на фоне пандемии коронавируса. В обращении поклонники команды из Гродно призвали всех оставаться дома, чтобы помешать распространению коронавируса, а также призвали Белорусскую ассоциацию футбола (АБФФ) остановить проведение чемпионата страны по примеру большинства первенств по всему миру.

— Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны, — говорится в заявлении. — Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное — здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!

Чемпионат Белоруссии — одно из немногих первенств, которое продолжает проводиться, несмотря на пандемию коронавируса. Турнир проходит по системе «весна-осень», сыграно уже 2 тура. Ранее в АБФФ заявили, что пока не намерены останавливать чемпионат.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121.