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Фанаты назвали Это'О лучшим африканским бомбардиром в истории

3 мая 2020, 18:58
Самюэль Это&#039;О. Фото Twitter
Самюэль Это&#039;О. Фото Twitter
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Официальный Twitter чемпионата мира по футболу предложил болельщикам выбрать лучшего африканского бомбардира в истории. Почти половину голосов (49 процентов) фанаты отдали камерунцу Самюэлю Это'О.

Помимо него, в голосовании участвовали Дидье Дрогба (32 процента), Роже Милла (14) и Асамоа Гьян (5).

Это'О защищал цвета таких клубов, как «Реал», «Барселона», «Интер», «Челси», а с 2011 по 2013 год выступал в «Анжи».

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