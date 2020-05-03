Фанаты назвали Это'О лучшим африканским бомбардиром в истории

Официальный Twitter чемпионата мира по футболу предложил болельщикам выбрать лучшего африканского бомбардира в истории. Почти половину голосов (49 процентов) фанаты отдали камерунцу Самюэлю Это'О.

Помимо него, в голосовании участвовали Дидье Дрогба (32 процента), Роже Милла (14) и Асамоа Гьян (5).

Это'О защищал цвета таких клубов, как «Реал», «Барселона», «Интер», «Челси», а с 2011 по 2013 год выступал в «Анжи».