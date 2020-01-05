Фанаты «Мальме» уронили статую Ибрагимовича

Статуя Златана Ибрагимовича, установленная у стадиона «Мальме»?, подвергся очередной атаке вандалов. Как сообщает Aftonbladet, неизвестные подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите».

Напомним, этой зимой Ибрагимович вернулся из MLS в Европу, где будет играть за «Милан».