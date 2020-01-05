Фанаты «Мальме» уронили статую Ибрагимовича
5 января 2020, 09:41
Статуя Златана Ибрагимовича, установленная у стадиона «Мальме»?, подвергся очередной атаке вандалов. Как сообщает Aftonbladet, неизвестные подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите».
Напомним, этой зимой Ибрагимович вернулся из MLS в Европу, где будет играть за «Милан».
Zlatan-statyn v?lt — avs?gad vid f?tternahttps://t.co/2VHf7r8R42 pic.twitter.com/OFk57xdk77— Aftonbladet (@Aftonbladet) January 5, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...