18:01 1 апреля | Футбол — "Пас из-за границы"

Фанат выкопал череп дедушки, чтобы вместе отпраздновать чемпионство "Расинга". Фейк или нет?

1
Обсудить

Сегодня в аргентинских СМИ появилась информация о крайне необычном способе отпраздновать чемпионство любимого клуба. После победы "Расинга" из Авельянеды в чемпионате Аргентины один из фанатов взял на уличные гуляния череп своего дедушки. Отмечается, что он специально выкопал его, чтобы тот также принял участие в праздновании победы.

 

Некоторые источники предполагают, что эта история - фейк, поскольку появилась 1 апреля. Однако "Расинг" оформил чемпионский титул, когда в Аргентине еще было 31 марта, и вполне возможно, что эта история оказалась правдивой.

 

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ