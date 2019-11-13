Эрлин Холанн: «Я хорошо отношусь к слухам»

Нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн, который является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, рассказал о своем отношении к слухам по переходу в топ-команду.

— Я хорошо отношусь к ним, — цитирует Dagbladet форварда. — «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» или «Реал»? Вы знаете, что я скажу. Без комментариев. Игра с Криштиану Ронаду? Без комментариев.

19-летний Холлан в текущем сезоне провел 18 матчей за «Зальцбург» и забил 26 мячей при шести голевых передачах. 21-летний Берге в 20 матчах за «Генк» забил дважды.

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