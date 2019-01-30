Экс-игрок сборной Швейцарии Вега хочет побороться за пост главы ФИФА

Бывший футболист сборной Швейцарии Рамон Вега хочет выдвинуть кандидатуру на пост главы ФИФА, сообщил журналист BBC Ричард Конвэй в своем Твиттере. 47-летнему Веге нужно получить поддержку как минимум пяти национальных ассоциаций и подать заявку до 5 февраля.

Рамон Вега в бытность футболистом защищал цвета "Грассхоппера", "Селтика", "Кальяри", "Уотфорда" и "Тоттенхэма".

Действующий глава ФИФА, соотечественник Веги Джанни Инфантино, занял свою должность в 2016 году после отставки еще одного швейцарца Зеппа Блаттера в связи с коррупционным скандалом. Инфантино заявил, что выдвинет свою кандидатуру на новый срок. Выборы главы ФИФА состоятся в июне 2019 года.