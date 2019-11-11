Экс-генсек ФИФА Вальке обжаловал свою дисквалификацию в Европейском суде по правам человека

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке обжаловал свое отстранение от деятельности, связанной с футболом, в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Как сообщает Le Monde, отстраненный на десять лет в 2016 году по коррупционному и этическому делу Вальке исчерпал все возможности для апелляций в Швейцарии и решил искать справедливости в ЕСПЧ.

— Вальке хочет быть реабилитирован, — сказал его адвокат Стефан Чеккальди. — В ходе расследования были нарушены некоторые фундаментальные права. Мы не можем ждать ничего от суда, подобного CAS, который финансово зависит от ФИФА. Это создает перекос и способствует несправедливому разбирательству.