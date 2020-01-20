Экс-форвард «Краснодара» Гоу стал игроком «Касымпаша»

Ивуарийский нападающий Жерар Гоу стал игроком «Касымпаша», информирует пресс-служба клуба. Контракт 31-летнего футболиста заключен по схеме 1,5 года + 2 год.

В России форвард известен по выступлениям за «Краснодар». В июле 2013 года он заключил трехлетний контракт с краснодарским клубом. Но в основу не пробился, редко выходя на замену. В составе «Краснодара» он сыграл шесть матчей и забил один гол.