Экс-форвард «Краснодара» Гоу стал игроком «Касымпаша»
20 января 2020, 21:25
Ивуарийский нападающий Жерар Гоу стал игроком «Касымпаша», информирует пресс-служба клуба. Контракт 31-летнего футболиста заключен по схеме 1,5 года + 2 год.
В России форвард известен по выступлениям за «Краснодар». В июле 2013 года он заключил трехлетний контракт с краснодарским клубом. Но в основу не пробился, редко выходя на замену. В составе «Краснодара» он сыграл шесть матчей и забил один гол.
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