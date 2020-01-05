Эдерсон завершил карьеру
5 января 2020, 11:25
Полузащитник Эдерсон принял решение завершить карьеру. 33-летний бразилец в течение года был без клуба.
В Европе бразильский хавбек выступал за «Лацио», «Ниццу» и «Лион». В составе юношеской сборной Бразилии он выигрывал чемпионат мира в 2003 году.
Thanks for everything Honorato Campos @ederson! ???— OGC Nice ???? (@ogcnice_eng) January 5, 2020
He's just hung up his boots — what's your favourite Ederson moment? pic.twitter.com/fxjfLpKGfA
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