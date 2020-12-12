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Два бывших футболиста дортмундской «Боруссии» могут воссоединиться в чемпионате Польши

09:29
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Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц может перейти в краковскую «Вислу», сообщает Rievesport.

По информации источника, 32-летний немец, находящийся в статусе свободного агента, рассматривает вариант с польским клубом. В «Висле» выступает бывший партнер Гросскройца по «Боруссии» Якуб Блащиковски.

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