Дома футболистов «Бенфики» подверглись атаке вандалов, сообщает Reuters. Ранее автобус с игроками команды закидали камнями, пострадали двое — Юлиан Вайгль и Андрия Живкович. Они поранились осколками стекла и были доставлены в больницу.

По информации источника, после нападения на автобус была совершена атака на дома нескольких футболистов «Бенфики». Неизвестные написали на домах угрозы. Сообщается, что пострадало жилье полузащитника «орлов» Пиззи.