Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона доволен тем, что в Аргентине введен режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Такое решение принял президент страны Альберто Фернандес.

— Сегодня мы разделены, но сплочены больше, чем когда-либо! Вперед, Альберто Фернандес! Вперед, Аргентина! — написал в своем Instagram Марадона.

В Аргентине зафиксировано 128 случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли.