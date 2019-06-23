Депутат Госдумы призвал ФИФА отреагировать на антироссийские лозунги грузинских футболистов

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев считает, что ФИФА должна отреагировать на поведение грузинских футболистов. Ранее стало известно, что игроки кутаисского "Торпедо", тбилисского "Локомотива" и "Рустави" вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами.

– Международная федерация футбола обязана отреагировать в рамках своих полномочий на подобное поведение футболистов на поле во время официальных игр, – написал в своем Твиттере Лебедев.

Напомним, в Грузии начались антироссийские демонстрации после выступления делегации из России в грузинском парламенте.